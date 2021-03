Q&A Deluxe, oggi dalle 15:00 su Twitch: Everyeye risponde, anticipateci le vostre domande!

Nuovo mese, nuova settimana, nuovo martedì...e nuovo Q&A Deluxe! L'appuntamento con Everyeye ritorna puntuale anche quest'oggi per due ore da trascorrere in compagnia.

L'appuntamento è fissato per le ormai abituali ore 15:00, a partire dalle quali potrete trovare la nostra Redazione in diretta sul Canale Twitch di Everyeye. A vostra completa disposizione, sarà pronta ad offrire consigli, opinioni, pareri e interpretazioni sull'attualità - e non - del vasto universo videoludico. Come sempre, l'ordine del giorno sarà definito dalla curiosità della community: vi invitiamo dunque sin da ora ad anticiparci i vostri quesiti. A tale scopo, lo spazio commenti in calce a questa news è a vostra completa disposizione!

Anche quest'oggi, martedì 2 marzo, siamo certi che gli argomenti di discussione non mancheranno. Reduci dal recente PlayStation State of Play e dal Pokémon Presents della scorsa settimana, sono molti gli annunci che hanno interessato gli ultimi giorni. Sul fronte Game Freak, ad esempio, ha tenuto banco la presentazione di un concept completamente inedito, di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima di Leggende Pokémon: Arceus. A smuovere le acque sono inoltre intervenuti i recenti video leak di Elden Ring, nuovo attesissimo titolo di From Software.



L'appuntamento, lo ricordiamo, è dunque a partire dalle 15:00 sul Canale Twitch di Everyeye. Vi ricordiamo che per iscriversi al Canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona a forma di cuore viola: in questo modo si potrà interagire in diretta con la Redazione e ricevere una notifica all'avvio delle trasmissioni.