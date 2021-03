Q&A Deluxe, oggi dalle 15:00 su Twitch: Everyeye risponde, lasciate le vostre domande!

Il Q&A Deluxe è pronto a tenere compagnia al pubblico anche per tutta la primavera, con l'appuntamento che ritorna puntuale ogni martedì anche in data odierna, 30 marzo 2021.

Come ormai da tradizione per il format, il pomeriggio in casa Everyeye propone ben due ore di chiacchiere in libertà, per un appuntamento scandito dalle domande della community. Tra curiosità, consigli, approfondimenti e riflessioni sull'attualità - e non - videoludica, la Redazione sarà a vostra completa disposizione a partire dalle ore 15:00. A stabilire l'ordine del giorno del Q&A Deluxe saranno, come sempre, le domande della community: vi invitiamo dunque ad anticiparci sin da ora i vostri quesiti. A tal fine, lo spazio commenti in calce a questa news è a vostra completa disposizione.



Con ben due ore a disposizione, sarà possibile affrontare molteplici tematiche e argomenti: gli spunti del resto non sembrano affatto mancare. Sul fronte delle grandi produzioni, ricordiamo il recente esordio di Monster Hunter: Rise, mentre tra le nuove uscite in dirittura di arrivo ad aprile trovano spazio Outriders e Nier: Replicant. Nell'ultima settimana si è inoltre dimostrato particolarmente attivo l'universo indie, tra Future Games Show e Xbox Indie Showcase, che hanno offerto nuovi annunci e aggiornamenti su produzioni già note, incluso un nuovo trailer di Kena: Bridge of Spirits.



L'appuntamento è dunque fissato per le ore 15:00 di quest'oggi - martedì 30 marzo - ovviamente sulle pagine del Canale Twitch di Everyeye. Vi ricordiamo che per iscriversi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. Così facendo, riceverete una notifica all'avvio della trasmissioni e potrete interagire in diretta con la Redazione.