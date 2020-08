Q&A Deluxe oggi alle 15:00 su Twitch: lasciate le vostre domande per la Redazione!

Con al nuova settimana giunge puntuale anche il palinsesto del Canale Twitch di Everyeye, con la Redazione pronta a tenervi compagnia anche con l'avvicinarsi di Ferragosto.

Tra gli appuntamenti ormai tradizionali troviamo ovviamente le nostre sessioni di Q&A, format pronto per essere riproposto anche nella giornata odierna. A partire dalle ore 15:00 di martedì 11 agosto, la Redazione sarà dunque a vostra completa disposizione per fugare dubbi, condividere impressioni od offrire consigli su tutto ciò che concerne l'universo videoludico. Proposta in versione Deluxe, la diretta avrà una durata complessiva di circa due ore. L'appuntamento, come di consueto, è in programma sul Canale Twitch di Everyeye.

Numerosi gli argomenti di stringente attualità, con la next gen che, inevitabilmente, continua a essere al centro di rumor e speculazioni, legate non da ultimo alla presunta data di uscita di Xbox Series X. La recente trasmissione del secondo Night City Wire offre inoltre un interessante spunto per discutere insieme dell'attesissimo Cyberpunk 2077. Vi invitiamo dunque a dare libero sfogo alla vostra curiosità e a lasciare le vostre domande per la Redazione direttamente nello spazio commenti in calce a questa news. Vi aspettiamo alle 15:00 su Twitch per un nuovo Q&A Deluxe!

Nel caso in cui non abbiate modo di visionare l'appuntamento live, vi ricordiamo che potrete in seguito recuperarne la replica integrale sul Canale YoTube di Everyeye on Demand.