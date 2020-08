Q&A Deluxe oggi alle 15:00 su Twitch: la Redazione risponde, lasciateci le vostre domande!

In attesa della cerimonia di apertura della QuakeCon 2020, la Redazione di Everyeye vi attende nel pomeriggio in diretta su Twitch, per una ricca chiacchierata in compagnia.

Ritorna infatti puntuale l'appuntamento con il format Q&A Deluxe, con due intere ore di chiacchiere con la squadra di Everyeye. Come di consueto, la Redazione risponderà alle domande del pubblico, cercando di spaziare tra diverse tematiche, tra la crescete attesa per la next gen, il recente State of Play, le nuove uscite del mese di agosto e molto altro. In attesa che la diretta abbia inizio alle ore 15:00, potete portarvi avanti anticipando le vostre domande: come sempre, sfruttate la sezione commenti di questa news per porre i vostri quesiti, che verranno successivamente letti durante la live.

Come da tradizione, l'appuntamento è sul Canale Twitch di Everyeye: gli spunti di riflessione sicuramente non mancheranno, vi invitiamo dunque a non mancare all'appuntamento. Qualora, tuttavia, non doveste riuscire a presenziare alla diretta, vi ricordiamo che potrete trovarne successivamente la replica sul Canale YouTube di Everyeye on Demand. La nuova sessione di Q&A Deluxe vi aspetta oggi, venerdì 7 agosto, a partire dalle ore 15:00, e vi terrà compagnia sino alle ore 17:00 circa. Vi aspettiamo numerosi e carichi di curiosità!