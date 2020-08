Q&A Deluxe, oggi dalle 15:00 su Twitch: sbizzarritevi con le domande alla Redazione!

Nuovo martedì, nuovo Q&A Deluxe in compagnia della Redazione di Everyeye! Il binomio ormai inscindibile è pronto a fare ritorno anche oggi, per un pomeriggio di piacevole discussione in compagnia.

Il ricco palinsesto Twitch della settimana include infatti il consueto spazio di interazione interamente dedicato alla community di Everyeye. A partire dalle ore 15:00, troverete in diretta la Redazione, pronta a rispondere a tutte le vostre curiosità sull'universo videoludico. Tra curiosità, riflessioni su rumor e indiscrezioni e aspettative per nuovi annunci, non trattenete la fantasia! Al contrario, sbizzarritevi e, come ormai consuetudine, anticipateci i vostri quesiti nella sezione commenti disponibile direttamente in calce a questa news.

Le tematiche da affrontare non mancano di certo, vista anche l'interessante rassegna di appuntamenti che caratterizzeranno questa settimana videoludica. Si parte proprio questo pomeriggio con il Nintendo Indie World di martedì 18 agosto e l'annuncio di novità su Baldur's Gate 3, per poi proseguire con l'attesissima e ricca rassegna di panel previsti per il DC FanDome. Durante l'evento saranno infatti finalmente presentati il nuovo Batman di Warner Bros Montréal e lo Suicide Squad di Rcoksteady!



Vi aspettiamo dunque numerosi sul Canale Twitch di Everyeye, appuntamento dalle 15:00 sino alle 17:00. Vi rammentiamo che per iscriversi al Canale è sufficiente cliccare sull'apposito cuore viola: avrete così modo di interagire con la Redazione in diretta e di ricevere una notifica all'avvio della live.