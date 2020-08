Q&A Deluxe, oggi alle 15 su Twitch: anticipateci le domande per la Redazione!

La settimana videoludica sta per giungere al capolinea, ma il palinsesto Twitch di Everyeye è pronto ad offrire ancora un ampio numero di appuntamenti, tra cui una nuova sessione di Q&A.

Il format che vede protagoniste le vostre domande e curiosità ritorna infatti puntuale come ogni venerdì. Per l'occasione, la Redazione di Everyeye si prepara a rispondere ai vostri interrogativi legati alle diverse sfumature dell'universo videoludico. Tra il rinvio di Halo: Infinite al 2021, la conferma dell'arrivo di Xbox Series X a novembre e la recente rimozione di Fortnite da App Store e Play Store, con annesso contenzioso tra Epic Games, Google ed Apple, siamo certi che i temi di discussione non mancheranno.

L'appuntamento è dunque fissato per la giornata di oggi, venerdì 14 agosto, a partire dalle ore 15:00, ovviamente sul Canale Twitch di Everyeye. Per l'occasione, il format vi attende in declinazione Q&A Deluxe: la Redazione vi terrà dunque compagnia per circa due ore, rispondendo alle curiosità della community sino alle 17:00. Come da tradizione, vi invitiamo ad anticipare le vostre domande nello spazio riservato ai commenti, direttamente in calce a questa news. Vi aspettiamo dunque alle 15:00 sul Canale Twitch di Everyeye!



Nel caso in cui non possiate seguire la diretta, vi ricordiamo inoltre che potrete trovarne replica integrale sul Canale YouTube di Everyeye On Demand.