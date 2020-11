Q&A Deluxe oggi dalle 16:00 su Twitch: lasciate le vostre domande, Everyeye risponde!

Superata almeno in parte l'ondata del debutto delle console di nuova generazione, la Redazione non rinuncia a trascorrere un pomeriggio in vostra compagnia.

Anche quest'oggi, venerdì 27 novembre, il Canale Twitch di Everyeye ospiterà infatti un nuovo appuntamento con il Q&A Deluxe, format ormai tradizionale sui nostri schermi. Per due intere ore, i Redattori di Everyeye saranno a vostra disposizione per offrire risposte a quesiti e per discorrere in libertà di tutto ciò che ha a che fare con l'attualità - e non - videoludica. Dall'annuncio dell'arrivo di nuove scorte di PS5 entro Natale, passando per le prime settimane di presenza di Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5 nei salotti dei videogiocatori, ci sarà sicuramente modo di continuare a discorrere di next-gen.

Parallelamente, sono molti i titoli in dirittura di arrivo sul mercato nel corso del prossimo mese. Le settimane di dicembre 2020 accoglieranno infatti tra gli altri Immortals: Fenyx Rising, di Ubisoft, e l'ormai attesissimo Cyberpunk 2077, sviluppato dal team di CD Projekt RED. Con la Redazione pronta a spaziare tra differenti tematiche, vi invitiamo ad anticiparci le vostre domande sfruttando lo spazio commenti disponibile direttamente in calce a questa news, così che possano essere lette in diretta.



L'appuntamento è dunque sul Canale Twitch di Everyeye, in via eccezionale a partire dalle ore 16:00 e con conclusione alle ore 18:00! Ricordiamo che per iscriversi al Canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore: riceverete così una notifica all'avvio delle trasmissioni e potrete interagire con la Redazione.