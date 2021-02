Q&A Deluxe oggi pomeriggio alle 15:00, aspettiamo le vostre domande

Come ogni martedì andrà in onda oggi pomeriggio il primo Q&A settimanale in compagnia della redazione di Everyeye.it, in diretta su Twitch dalle ore 15:00... aspettiamo le votre domande!

Appuntamento dunque con il Q&A oggi pomeriggio alle 15:00 sul canale Twitch Everyeye