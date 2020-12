Q&A Deluxe oggi pomeriggio alle 14:00, lasciateci qui le vostre domande!

Torna come ogni martedì (e venerdì) il consueto appuntamento con il Q&A Deluxe di Everyeye.it, due ore di domande e risposte in diretta con la redazione, iniziate a lasciarci qui sotto i vostri quesiti più scottanti!

La Redazione di Everyeye vi terrà infatti compagnia in diretta sul Canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 14:00 di quest'oggi, martedì 15 dicembre, e resterà in live sino alle ore 16:00. In questo arco di tempo, protagoniste dell'appuntamento saranno ovviamente le vostre domande e curiosità legate all'universo dei videogiochi, tra commenti, curiosità e speculazioni. Mai come in questo caso il materiale da cui prendere spunto è ricco e variegato.

Alle 16:00 spazio a Cayo Perico Heist, la nuova espansione di GTA Online, mentre alle 18:00 commenteremo il Nintendo Indie World, lo showcase dedicato alle produzioni indipendenti per Nintendo Switch. Vi aspettiamo dunque a partire dalle 15:00 sul Canale Twitch di Everyeye: vi ricordiamo che per iscriversi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. In questo modo riceverete una notifica all'avvio delle trasmissioni e potrete interagire con la Redazione