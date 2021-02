Q&A Deluxe oggi pomeriggio alle 15:00, lasciateci qui le vostre domande per la diretta

E' martedì e questo vuol dire.... Q&A Deluxe! Il primo appuntamento settimanale con la consueta sessione di Domande e Risposte in compagnia della redazione di Everyeye.it andrà in onda oggi pomeriggio alle 15:00 e come sempre aspettiamo i vostri quesiti!

Ovviamente, ad ospitare la chiacchierata sarà il canale Twitch di Everyeye, a definire l'ordine del giorno saranno chiaramente le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi, che vi invitiamo ad anticiparci sin da ora sfruttando a tal fine lo spazio commenti disponibile direttamente in calce a questa notizia. La redazione farà il possibile per replicare ad ogni quesito e a tal proposito vi invitiamo ad essere brevi e concisi così da poter soddisfare il maggior numero di richieste.

Gli argomenti di cui parlare non mancano, dalla carenza di scorte di PS5 e Xbox Series X/S al misterioso annuncio a tema Final Fantasy VII Remake previsto per sabato 13 febbraio...

In attesa delle vostre domande, vi ricordiamo che l'appuntamento di quest'oggi è fissato per le 15:00 e vi invitiamo a raggiungerci sul canale Twitch di Everyeye, segnaliamo che per iscriversi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. In questo modo potrete interagire in diretta con la Redazione e ricevere una notifica all'avvio delle trasmissioni.