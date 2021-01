Q&A Deluxe oggi pomeriggio dalle 15:00 su Twitch, lasciateci qui le vostre domande

E' venerdì, e questo vuol dire ovviamente... Q&A Deluxe! Torna l'appuntamento con le Domande e Risposte in compagnia della redazione di Everyeye.it, a partire dalle 15:00 come sempre ovviamente su Twitch.

L'appuntamento è fissato per il pomeriggio, con l'avvio delle trasmissioni atteso per le ore 15:00. La sessione di Q&A si protrarrà poi come di consueto per due ore, con conclusione prevista intorno alle 17:00. Per contribuire a definire l'ordine del giorno della diretta, vi invitiamo ad anticipare liberamente le vostre domande, sfruttando lo spazio commenti disponibile in calce a questa news, come sempre vi raccomandiamo di essere sintetici così da dare più spazio possibile al maggior numero di domande.

Il Q&A sarà anticipato dalla colazione con Marco dalle 10:00 e dal Q&A Tech in programma alle 14:00, alle 21:00 invece torna Be_Frankie con Cyberpunk 2077. L'appuntamento con il Q&A Deluxe è sul Canale Twitch di Everyeye: come sempre vi invitiamo ad iscrivervi cliccando sull'apposita icona viola a forma di cuore. Così facendo, riceverete una notifica all'avvio della trasmissione e avrete la possibilità di interagire in diretta con la redazione.