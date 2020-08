Q&A Deluxe oggi su Twitch dalle 15:00, la Redazione risponde: lasciate le vostre domande!

Anche questa settimana, oltre all'appuntamento del martedì, il format del Q&A Deluxe ritorna per un secondo pomeriggio all'insegna della chiacchierata, in compagnia, come sempre, della Redazione di Everyeye.

A partire dalle ore 15:00, il Canale Twitch di Everyeye accoglierà due ore di trasmissione live, durante le quali sarà possibile affrontare in libertà una vasta selezione di tematiche e argomenti, spaziando da temi di carattere generale alla più concreta attualità videoludica. Gli spunti di riflessione o discussione sicuramente non mancheranno. Possiamo ad esempio citare la recente presentazione di Sony di un nuovo spot dedicato a PlayStation 5, accompagnato da una più che interessante selezione di dichiarazioni dei team di sviluppo legate alle potenzialità del DualSense. Ma non solo next gen: la giornata di domani vedrà l'attesa trasmissione del DC FanDome, con annessa presentazione del nuovo gioco di Batman firmato da Warner Bros Montréal e del Suicide Squad di Rocksteady. Infine, ricordiamo che Activision ha finalmente fissato la data per il reveal del nuovo Call of Duty Balck Ops: Cold War.



Per discutere di queste o altre tematiche, vi invitiamo sin da ora ad anticiparci le vostre domande, sfruttando la sezione commenti disponibile in calce a questa news: sbizzarritevi! L'appuntamento, lo ricordiamo, è sul Canale Twitch di Everyeye, dalle ore 15:00 alle 17:00. Per iscriversi al Canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore presente su Twitch. In questo modo, riceverete una notifica all'avvio delle trasmissioni e avrete la possibilità di interagire in diretta con la Redazione.