Q&A Deluxe oggi su Twitch: PS5, Xbox Series X e oltre, lasciate le vostre domande

Con PS5 finalmente arrivata negli uffici di Everyeye, la giornata di martedì 27 ottobre si preannuncia ricca di appuntamenti, con la Redazione pronta a soddisfare ogni vostra curiosità.

Come di consueto, infatti, anche la giornata di oggi ospiterà una ricca sessione di Q&A in versione Deluxe, per due intere ore di chiacchiere in compagnia. Con ormai solo pochissime settimane a separarci dal lancio delle console di prossima generazione, non mancheranno certamente gli spunti di riflessione. Le danze si apriranno il 10 novembre con il debutto simultaneo di Xbox Series X e Xbox Series S, mentre per PlayStation 5 sarà necessario attendere sino al 19 novembre.

In attesa dei nuovi hardware, sono molte le nuove uscite in dirittura di arrivo sul mercato videoludico, con i prossimi giorni che accoglieranno, tra gli altri, Watch Dogs: Legion e Pikmin 3: Deluxe. Si avvicina inoltre a grandi passi il momento dell'esordio di Cyberpunk 2077, Assassin's Creed: Valhalla e del remake di Demon's Souls. Per ogni curiosità su queste e altre tematiche, la Redazione è a vostra completa disposizione: vi invitiamo dunque ad anticiparci le vostre domande direttamente in calce a questa news, così da poterle leggere durante la diretta di oggi, martedì 27 ottobre.



L'appuntamento è fissato per le ore 15:00, ovviamente sul Canale Twitch di Everyeye. Vi ricordiamo che per iscrivervi è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. In questo modo potrete interagire con la Redazione durante le dirette e ricevere una notifica ad inizio trasmissione.