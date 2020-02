Q&A Deluxe oggi su Twitch: aspettiamo le vostre domande!

Che cos'è San Valentino se non la festa degli innamorati? E quello che proviamo nei confronti dei videogiochi non è forse amore? Allora oggi potete trnquillamente passare la giornata in compagnia degli amati videogame, e perché no, anche in compagnia nostra, visto che saremo live su Twitch praticamente tutta la giornata.

Anzi, alle 15 i protagonisti sarete proprio voi, dato che c'è il nostro Q&A in versione Deluxe, il che vuol dire che per ben due ore ci dedicheremo a rispondere alle vostre domande e curiosità sul mondo videoludico. Iniziate a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette nel corso della diretta.

Alle 17 poi è ora di darsele di santa ragione, per combattere un po' il clima melenso di cui è pieno questo giorno, ed ecco che insieme a Cydonia ci cimenteremo in una bella sessione di Super Smash Bros. Ultimate (a proposito, avete visto il trailer di lancio del Fighter Pass di Smash?).

Infine chiudiamo alle 21 con il nostro ormai consueto appuntamento con Cyberpunk Fever: oggi Be_Frankie vi parlerà di Satellite Reign. Ricapitolando:

Venerdì 14 febbraio

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Super Smash Bros. Ultimate Cydonia

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: Satellite Reign feat. Be_Frankie

Un programmino niente male, no?