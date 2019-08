Q&A Deluxe oggi su Twitch: due ore di Domande e Risposte, poi DOOM, FIFA 20 e Overwatch

"Thank God it's Friday!", dicono gli inglesi: "Grazie a Dio è Venerdì". La settimana sta infatti per finire, e quale modo migliore di prepararsi al weekend se non sgombrando la mente da tutti i pensieri e concentrarsi su ciò che la programmazione che il canale Twitch di Everyeye ha da offrirvi?

Partiamo alle 15 con non una, ma ben due ore di Domande e Risposte, con il Q&A oggi in versione Deluxe: iniziate a pensare alle vostre domande e a scriverle nei commenti sotto questa news, e le più interessanti saranno lette durante la diretta.

Ma non di sole chiacchiere vive il gamer, per cui è tempo di tuffarsi nell'azione e nella nostalgia con una bella sessione di un grande classico dell'action: la trilogia originale di DOOM è arrivata su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, e siamo pronti a sviscerarla insieme a voi.

Alle 19 parleremo invece di FIFA 20 e del suo eterno dualismo con PES, che si rinnova anche quest'anno. Dopo aver parlato ieri di eFootball PES 2020 oggi tocca al titolo di EA Sports: siete pronti al calcio d'inizio insieme al Green?

Infine alle 21 si chiude con Overwatch, giocato insieme a OneHandFra, per chiudere con un po' di sana violenza la giornata e iniziare il tanto agognato weekend.

Ricapitolando:

Venerdì 2 agosto

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - DOOM Classic

Ore 19:00 - FIFA 20 feat. il Green

Ore 21:00 - Overwatch feat OneHandFra

Per seguire tutte le nostre live, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it. Le nostre trasmissioni le trovate anche in differita sul canale YouTube Everyeye on Demand.