Q&A Deluxe oggi su Twitch: Everyeye live dalle 15:00, lasciateci le vostre domande!

Anche in primavera, nuovo martedì significa nuova sessione di Q&A Deluxe sulle frequenze del Canale Twitch di Everyeye, in attesa di accogliere tutti i vostri quesiti.

A partire dalle ore 15:00 di oggi, - martedì 23 marzo - la Redazione sarà disponibile in diretta per rispondere alle domande della community. Tra curiosità, previsioni, commenti e consigli, Everyeye è pronta a proporre due ore in compagnia durante le quali discutere di attualità - e non - videoludica. Come da tradizione, l'ordine del giorno sarà definito e scandito dalle vostre domande. Fin da ora, vi invitiamo dunque ad anticiparle alla Redazione, che provvederà poi a leggerle durante la diretta odierna. A tal fine, come sempre, lo spazio commenti in calce a questa news è a vostra completa disposizione.



Come ormai da tradizione, il Q&A Deluxe si protrarrà per due ore circa, con conclusione prevista per le ore 17:00. Durante questo arco di tempo, gli argomenti di discussione non mancheranno, con la settimana scandita da molteplici appuntamenti. Giovedì sarà il turno del Future Games Show: Spring Showcase dalle 21:00, mentre venerdì 26 marzo Microsoft propone l'evento Xbox Indie Showcase, dedicato al mondo dello sviluppo indipendente.



Vi aspettiamo dunque sul Canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 15:00. Vi ricordiamo che per iscriversi al Canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. In questo modo potrete ricevere una notifica all'avvio delle trasmissioni e interagire in diretta con la Redazione.