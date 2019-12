Q&A Deluxe oggi su Twitch: parliamo dei Game Awards 2019 (e non solo!)

Molti di voi staranno ancora cercando di recuperare il sonno perduto durante la nottata appena trascorsa per seguire i Game Awards, ma oggi pomeriggio sarà l'ora delle analisi, delle riflessioni e quant'altro su quanto visto poche ore fa. Dove? Sul nostro canale Twitch ovviamente!

Siete rimasti piacevolmente sorpresi dal reveal di Xbox Series X, ma volete discutere del suo nome ufficiale o del suo design particolare? Gli annunci del sequel di Hellblade e di GodFall vi hanno già catapultati nella next-gen nonostante manchi ancora un anno all'arrivo di PS5 e Xbox Series X? O semplicemente non vi è piaciuta l'assegnazione di qualche premio in particolare? Parliamone insieme!

L'appuntamento è per le 15 di oggi, dopo pranzo e con tutta calma dunque, sul canale Twitch di Everyeye.it, per ben due ore di Q&A, che oggi appunto è in versione Deluxe. Cominciate a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la live. Ma gli appuntamenti non finiscono qui, perché poi alle 21 sarà l'ora di sfogarsi un po' con una bella sessione di Destiny 2 insieme a Giorno Gaming.

Dunque, ricapitolando:

Ore 15: Q&A Deluxe speciale Game Awards 2019

Ore 21: Destiny 2 feat. Giorno Gaming

