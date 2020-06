Q&A Deluxe oggi su Twitch: la Redazione risponde, ospite anche il designer Breccia!

Ritorna puntuale l'appuntamento con il Q&A di Everyeye, oggi al via in programma nel suo formato Deluxe, per due intere ore in compagnia della Redazione e di un ospite speciale.

L'appuntamento è fissato per la giornata odierna, venerdì 26 giugno, alle ore 15:00, ovviamente sui lidi del Canale Twitch di Everyeye. Dopo la prima ora di discussione, la Redazione accoglierà nella diretta anche Breccia, noto designer italiano. Di recente, lo ricordiamo, il professionista ha realizzato un'interessante disamina del design scelto da Sony per la propria nuova console ammiraglia. Il professionista si unirà al Q&A Deluxe di Everyeye a partire dalle ore 16:00 e resterà disponibile sino alla conclusione della diretta, fissata per le ore 17:00. In questo arco di tempo, risponderà con piacere alle domande poste dalla community.



Come di consueto, vi invitiamo dunque ad anticipare i vostri quesiti videoludici direttamente in calce a questa news, nell'apposita sezione commenti. Ovviamente, è possibile anticipare anche domande rivolte espressamente a Breccia: un'interessante occasione per tornare a discutere del design delle console next gen, in attesa di ulteriori dettagli sull'arrivo sul mercato di PlayStation 5 e Xbox Series X. L'appuntamento prenderà il via a partire dalle ore 15:00, vi aspettiamo sul Canale Twitch di Everyeye!