Q&A Deluxe, Persona 5 Royal e DOOM Eternal in diretta su Twitch il 31 marzo

Questo ultimo martedì di marzo si prospetta piuttosto interessante per quanto riguarda la programmazione sul canale Twitch di Everyeye.it, con una serie di trasmissioni in programma da metà mattinata e fino alla tarda serata.

Oltre alla diretta EveryDay con Alessandro Bruni e Marco Mottura (dalle 10:00 alle 12:00) a partire dalle 13:00 saremo in diretta con DOOM Eternal mentre come di consueto alle 15:00 lasceremo spazio al Q&A Deluxe, aspettiamo i vostri quesiti nello spazio dedicato ai commenti. Alle 17:00 live gameplay di Persona 5 Royal (disponibile da oggi in Europa) mentre alle 19:00 il Green torna su Apex Legends. Alle 21:00 infine andrà in onda la prima puntata di Wesa Land, show condotto da Riccardo di Wesa Channel, già ospite in passato del nostro canale e ora pronto a iniziare una nuova avventura.

Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch, vi ricordiamo che iscrivendovi riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio. Se non potete seguire gli appuntamenti live vi ricordiamo che tutti gli show sono disiponibili in replica su Everyeye On Demand, i Q&A e Talk Show vengono inoltre pubblicati anche in formato audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Non mancate!