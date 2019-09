Q&A Deluxe, PES 2020 e Borderlands 3 nelle nostre live di oggi su Twitch

È Venerdì, e quale modo migliore di iniziare il weekend di una bella giornata in nostra compagnia su Twitch? Il programma di oggi poi è particolarmente interessante, e sarete protagonisti anche voi con ben due ore di domande e risposte in diretta con la redazione.

Ma andiamo per ordine: la stagione calcistica virtuale è ormai già in corso, e sul nostro sito trovate sia la recensione di PES 2020 che la recensione di FIFA 20. Oggi però tocca al gioco di Konami, e dalle 14 ci troverete dunque in diretta a farci qualche partita a PES 2020.

Alle 15 spazio alle vostre domande e risposte con il Q&A in versione Deluxe, e della durata di ben due ore. Cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogame, per cui cominciate a scriverle nei commenti di questa news, e le migliori saranno lette in diretta.

Infine il pomeriggio e la serata saranno dedicati a quello che è sicuramente il gioco del momento: Borderlands 3. Inizieremo dalle 17, ed alle 21 saremo in diretta a giocarlo anche con Giorno Gaming, per cui non perdetevi le nostre scorribande alla ricerca di tamarri malvestiti da uccidere. Per arrivare preparati all'appuntamento, leggete la nostra recensione di Borderlands 3.

Ricapitolando:

Ore 14:00 - PES 2020

Ore 15:00 - Q&A Deluxe Edition

Ore 17:00 - Borderlands 3

Ore 21:00 - Borderlands 3 con Giorno Gaming

Per seguire le nostre live iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it: vi aspettiamo!