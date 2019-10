Q&A Deluxe, PES 2020 e Red Dead Online nelle live di oggi su Twitch

Ah, il venerdì. Si avvicina la fine della settimana lavorativa e l'inizio del weekend, eppure la parte più bella della giornata è sempre quella in nostra compagnia, sul canale Twitch di Everyeye.it. E infatti anche oggi gli appuntamenti sono da non perdere, visto che i protagonisti sarete voi!

Oggi infatti dedicheremo non una, ma ben due ore alle vostre domande, con uno speciale Q&A Deluxe che partirà dalle 15. Pensate a tutte le curiosità che avete sul mondo videoludico, i giochi in uscita e quant'altro, e lo staff di Everyeye.it risponderà a tutti i vostri dubbi. Anzi, cominciate a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news.

Ma non di sole domande vive il gamer, per cui ci sarà spazio anche per tirare due calci al pallone virtuale, con una bella sessione di PES 2020, dato che weekend significa anche campionato. Appuntamento alle 14 dunque a centrocampo per il calcio d'inizio.

Chiuderemo poi la giornata alle 17 con un bel po' d'azione, nelle nostre scorribande su Red Dead Online. Preparate la pistola, sellate il cavallo e andiamo a far danni!

Ricapitolando:

Ore 14:00 - PES 2020

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Red Dead Online

Iscrivetevi al nostro canale Twitch per non perdere nessuna delle nostre live, e seguiteci anche sul canale YouTube Everyeye on Demand, dove le nostre dirette saranno riproposte anche in differita.