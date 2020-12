Q&A Deluxe post Game Awards: oggi dalle 15:00 su Twitch, lasciateci le vostre domande!

Tra gli appuntamenti conclusivi di questa intensa settimana videoludica, non poteva mancare il Q&A Deluxe del venerdì pomeriggio, pronta a protrarsi - come ormai di consueto - per ben due ore.

La Redazione di Everyeye vi terrà infatti compagnia in diretta sul Canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 15:00 di quest'oggi, venerdì 11 dicembre, e resterà in live sino alle ore 17:00. In questo arco di tempo, protagoniste dell'appuntamento saranno ovviamente le vostre domande e curiosità legate all'universo dei videogiochi, tra commenti, curiosità e speculazioni. Mai come in questo caso il materiale da cui prendere spunto è ricco e variegato.

Dal lancio di Cyberpunk 2077 sino ai vincitori dei The Game Awards 2020, passando per i numerosi annunci che hanno calcato il palco dello show condotto da Geoff Keighley. Tra i tanti non possiamo non citare la pubblicazione del trailer di Perfect Dark, con la serie che fa il suo ritorno come opera prima del team di The Initiative, e la presentazione di un primo teaser dedicato al nuovo capitolo next-gen della saga di Mass Effect. Come sempre, vi chiediamo di anticiparci le vostre domande, sfruttando a tal fine la sezione commenti disponibile in calce a questa news.



Vi aspettiamo dunque a partire dalle 15:00 sul Canale Twitch di Everyeye