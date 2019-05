Q&A Deluxe, Rage 2 e Fortnite nelle nostre live di oggi

Se avevate impegni per la giornata di oggi, cancellateli tutti! Dopo aver scoperto il nostro palinsesto delle live odierne, l'unico vostro appuntamento sarà quello di preparare i popcorn, sedervi al computer e seguire le nostre dirette: scommettiamo?

Partiamo infatti dalle 15 con il Q&A Deluxe, ben due ore di domande e risposte sul mondo dei videogame, in cui tutti i vostri dubbi e curiosità verranno soddisfatti. Beh, quasi tutti. Ma voi intanto iniziate a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news, le migliori saranno lette durante la diretta.

Alle 17 poi si continua con Rage 2, il nuovo capitolo dell'open world figlio di Avalanche, ID Software e Bethesda. Unitevi a noi per una sana sessione di scorribande nelle lande desolate e un po' di shooting rilassante che non fa mai male. Per approfondire, sul nostro sito trovate la nostra recensione di Rage 2.

Gli amanti dei Battle Royale poi possono esultare: dalle 21 giochiamo a Fortnite insieme a RNade. Scopriamo insieme le novità dell'aggiornamento 9.01 di Fortnite e divertiamoci con il Battle Royale di Epic Games.

Insomma ricapitolando:

Ore 15 - Q&A Deluxe

Ore 17 - Rage 2

Ore 21 - Fortnite feat RNade

