Q&A Deluxe Gamescom oggi su Twitch, aspettiamo le vostre domande!

Sono gli ultimi giorni della Gamescom ed è ora di fare qualche bilancio su quanto abbiamo visto e provato durante la manifestazione a Colonia. Ecco che dunque abbiamo deciso di dedicarvi una puntata speciale del nostro Q&A, le domande e risposte con voi utenti.

Dalle 17 di oggi saremo dunque live sul nostro canale Twitch per una sessione di Q&A deluxe della durata di due ore con Marco e Gabro, che risponderanno a tutte le vostre curiosità a tema Gamescom. Iniziate a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la diretta.

E dopo che la vostra curiosità sarà saziata, restate con noi perché parleremo anche di FIFA 20 con Il Green, a partire dalle 19, che con la stagione calcistica alle porte, è quasi ora di tirare i primi calci al pallone videoludico nella simulazione calcistica targata EA Sports, e concludiamo poi in bellezza con Destiny 2 insieme a GiornoGaming dalle 21.

Ricapitolando:

Ore 17:00 - Q&A Deluxe Speciale Gamescom con Marco e Gabro

Ore 19:00 - FIFA 20 feat. Il Green

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. GiornoGaming

Per partecipare alle nostre live, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it, o seguitele anche in differita sul nostro canale YouTube Everyeye On Demand.