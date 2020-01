Q&A Deluxe e speciale Kingdom Hearts 3 con Cydonia oggi pomeriggio su Twitch

Finalmente è Venerdì, entriamo nel tanto agognato weekend, e mentre molti di noi sono già in attesa della nottata di domenica per scoprire tutti i trailer mostrati durante il Super Bowl, altri approfitteranno di questi giorni per ricaricare le batterie. E noi? Beh, noi vi facciamo compagnia live!

Anzi, sarete voi i protagonisti delle nostre live su Twitch oggi, dato che sono previste ben due sessioni Q&A, domande e risposte in diretta con la redazione. Partiamo alle 15, con un Q&A Deluxe, in cui risponderemo per due ore a tutte le vostre curiosità e bisogni videoludici, per poi proseguire insieme a Cydonia dalle 17, dove il tema principale di questo Q&A speciale sarà il DLC di Kingdom Hearts 3, ReMIND.



Aspettiamo le vostre domande live sul canale Twitch di Everyeye.it, e potete anche cominciare a scriverle tra i commenti di questa news: le più interessanti saranno lette durante la diretta. Infine alle 21 proseguiamo il nostro approfondimento sul mondo del Cyberpunk, parlando del bartender simulator VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action, insieme a Be_Frankie.

Ricapitolando:



Venerdì 31 gennaio

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Q&A Speciale: KH3 ReMIND feat. Cydonia

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action feat. Be_Frankie

E se non ce la fate a seguire tutto in diretta, le nostre live le trovate anche in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand.