Q&A Deluxe, Star Wars Jedi Fallen Order e tanto altro nelle live di oggi

Il venerdì è sempre una giornata particolare: finisce la settimana lavorativa e ci si prepara ad un weekend di relax. O in un periodo particolare come questo, così ricco di uscite videoludiche, si prende il pad in mano e lo si posa il lunedì mattina.

Eppure mai come questa volta vi consigliamo di ritagliarvi un po' di tempo per seguire le nostre dirette sul Canale Twitch di Everyeye.it. Il perché è presto detto: innanzitutto i protagonisti sarete voi, con non una, ma ben due ore di Domande e Risposte. Alle 15 di oggi è infatti previsto il nostro Q&A Deluxe, per cui iniziate a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la live.

Ma oggi è anche il day one di Star Wars: Jedi Fallen Order, e allora impugnate le vostre spade laser e seguiteci, perché a partire dalle 13 lo giocheremo insieme, in diretta! Per arrivare preparati, leggete la nostra recensione di Star Wars Jedi Fallen Order.

Si chiude infine la giornata stasera alle 21, con il nostro appuntamento Cyberpunk Fever: parleremo di System Shock 2 insieme a Be_Frankie. Volete davvero perdervela?

E allora, ricapitolando:

Venerdì 15 novembre

Ore 13:00 - Star Wars: Jedi Fallen Order

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: System Shock 2 feat. Be_Frankie

Potete seguire tutte le nostre live in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, o in differita su YouTube, sul canale Everyeye On Demand.