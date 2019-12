Q&A Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate e Deus EX tra le live di oggi su Twitch

Inizia il weekend, finalmente ci si riposa, magari si comincia a pensare ai primi regali di Natale o a recuperare qualche videogioco rimasto in sospeso. Poi però se date un'occhiata al palinsesto delle live di oggi su Twitch, capirete di avere già la giornata programmata.

Il perché è presto detto: i protagonisti sarete voi fin da subito, visto che si comincia alle 15 con non una, ma ben due ore di Q&A Deluxe! Domande e risposte con la redazione su tutte le questioni videoludiche che vi frullano per la testa. Cominciate a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la diretta.

Dopo le chiacchiere però è il momento dell'azione, nello specifico delle mazzate. Alle 17 saremo pronti a darcele di santa ragione insieme a Cydonia con una bella sessione di Super Smash Bros. Ultimate. A proposito, sapevate che il prossimo lottatore in arrivo su Smash potrebbe essere Dante?

Infine, la giornata si chiude alle 21 con il nostro ormai consueto excursus sul mondo del Cyberpunk: Be_Frankie ci parlerà di Deus EX Human Revolution. Insomma, ricapitolando:

Venerdì 6 dicembre

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Super Smash Bros. Ultimate feat. Cydonia

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: Deus Ex Human Revolution feat. Be_Frankie

Potete seguire tutte le nostre live in diretta sul canale Twitch di Everyeye, o in differita sul canale YouTube Everyeye on Demand. Non mancate!