Q&A Detroit Become Human in diretta oggi pomeriggio alle 16:00

Detroit Become Human arriverà nei negozi tra poco meno di un mese, il 25 maggio, per ingannare l'attesa e scoprire tutto sul gioco di Quantic Dream, oggi pomeriggio a partire dalle 16:00 risponderemo in diretta a tutte le vostre domande sull'attesissima opera di David Cage.

A partire dalle ore 16:00 di oggi andrà in onda Q&A dedicato a Detroit Become Human sul canale Twitch di Everyeye, durante il quale Francesco Fossetti e Alessandro Bruni risponderanno a tutte le vostre domande sul nuovo gioco degli autori di Heavy Rain e Beyond Due Anime. Trama, gameplay, comparto tecnico, personaggi, c'è davvero tanto da scoprire su Detroit Become Human...

Vi invitiamo a porre le vostre domande utilizzando lo spazio qui sotto dedicato ai commenti, in alternativa, potrete intervenire in diretta nella chat di Twitch durante le trasmissioni. A tal proposito vi invitiamo a registrarvi al canale, requisito indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community di Everyeye. L'iscrizione, inoltre, vi permetterà di ricevere una notifica poco prima dell'inizio del Q&A, così non rischierete di perdervelo!

Ricordiamo che Detroit Become Human sarà disponibile dal 25 maggio 2018 in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro.