Q&A in diretta oggi pomeriggio, lasciateci qui le vostre domande da leggere in onda

Torna l'ormai amatissimo appuntamento con il Q&A Deluxe che vedrà la redazione di Everyeye.it intenta a rispondere a tutte le vostre domande a partire dalle 15:00 di oggi pomeriggio (martedì 1 settembre), ovviamente in diretta su Twitch.

Dalle 10:00 alle 12:00 Ale ci terrà compagnia con una nuova puntata di EveryDay e due ore di chiacchiere in liberà. Alle 15:00 andrà in onda il Q&A Deluxe, aspettiamo le vostre domande nei commenti qui sotto, le più interessanti verranno lette durante la trasmissione, ci raccomandiamo di essere concisi, solo così riusciremo a dare spazio al maggior numero di quesiti.

Alle 17:30 Alessio Ferraiuolo e Tommaso "Todd" Montagnoli commenteranno l'evento NVIDIA GeForce RTX 3000 mentre alle 21:00 Giorno Gaming vi aspetta con Marvel's Avengers, per la prima di una serie di dirette dedicate al gioco dei Vendicatori.

Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch. In questo modo, riceverete una notifica all'avvio delle trasmissioni e avrete la possibilità di interagire in diretta con la redazione. Se non potete seguire gli appuntamenti live vi ricordiamo che tutti gli show sono disiponibili in replica su Everyeye On Demand, i Q&A e Talk Show vengono inoltre pubblicati anche in formato audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.