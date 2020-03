Q&A in diretta oggi pomeriggio su Twitch, tutti gli appuntamenti del 17 marzo

La giornata di oggi si preannuncia piuttosto ricca sul fronte delle live su Twitch, a partire come di consueto dall'appuntamento quotidiano con EveryDay (dalle 10:00 alle 12:00) e con una serie di trasmissioni in programma fino alla tarda serata.

Alle 15:00 saremo in diretta per discutere di DOOM Eternal mentre alle 16:00 spazio al consueto Q&A con Domande e Risposte, aspettiamo i vostri quesiti più interessanti qui sotto nello spazio riservato ai commenti. Alle 17:30 commenteremo in diretta il Nintendo Indie World, lo show dedicato ai giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2020. Alle 19:00 spazio ad Apex Legends con Il Green mentre alle 21:00 torna Giorno Gaming con Destiny 2.

Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch, vi ricordiamo che iscrivendovi riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio. Se non potete seguire gli appuntamenti live vi ricordiamo che tutti gli show sono disiponibili in replica su Everyeye On Demand, i Q&A e Talk Show vengono inoltre pubblicati anche in formato audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Non mancate!