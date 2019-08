Q&A in diretta oggi su Twitch dalle 16:00: anticipateci le vostre domande!

Nella giornata di oggi (martedì 13 agosto), il canale Twitch di Everyeye ospiterà una nuova sessione di Q&A Domande e Riposte, appuntamento nel quale la nostra redazione risponderà a tutte le domande e le curiosità dei nostri spettatori riguardanti le ultime novità del mondo videoludico.

Le cose di cui parlare non mancheranno, a partire dagli annunci e dalle rivelazioni che possiamo attenderci dalla Gamescom 2019, l'attesa fiera di Colonia che verrà ospitata dal 20 al 24 agosto. Gli occhi sono tutti puntati sull'Open Night Live, la cerimonia di apertura organizzata da Geoff Keighley che vedrà salire sul palco publisher e sviluppatori per svelare le loro ultime novità. L'ospite d'onore sarà Hideo Kojima, che con l'occasione mostrerà un nuovo trailer di Death Stranding.

Ricordiamo che l'appuntamento con la nuova sessione del Q&A Domande e Risposte di Everyeye.it è fissato per martedì 13 agosto alle 16:00. La trasmissione andrà in onda come di consueto sul nostro canale Twitch: vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.

Potete inoltre sfruttare lo spazio riservato ai commenti (a fondo pagina) per anticipare le vostre domande alla nostra redazione!