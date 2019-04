Q&A Domande e Risposte, Apex Legends e The Division 2 in diretta su Twitch

Come ogni martedì, anche oggi avrete a disposizione per un'ora la redazione di Everyeye.it per una sessione di domande e risposte, in onda in diretta su Twitch a partire dalle ore 16:00.

Preparatevi però, perché l'agenda di oggi non prevede solo il Q&A ma anche una nuova diretta di Apex Legends in compagnia de Il Green e una serata con Giorno Gaming (dalle 21:30) per scoprire le ultime novità su The Division 2. Potete iniziare a lasciare i vostri quesiti nello spazio sotto dedicato ai commenti, i più interessanti troveranno risposta duramente la trasmissione.

Tutto chiaro? Bene. Ora non dovete fare altro che iscrivervi al nostro canale ufficiale di Twitch (o se siete dei pigroni anche su Everyeye On Demand, il nostro canale YouTube dedicato alle repliche) e... beh, preparare i popcorn. Vi aspettiamo!