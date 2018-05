Q&A: Domande e Risposte con Todd e Francesco Serino (replica 18 maggio)

Quest'oggi si è svolta una nuova sessione Q&A: Domande e Risposte con protagonisti Tommaso "Todd" Montagnoli e Francesco Serino, che hanno risposto a tutte le curiosità dei fan di Everyeye.it sul mondo dei videogiochi.

Innumerevoli gli argomenti trattati, dal momento che gli ultimi giorni sono stati incredibilmente ricchi. Bethesda, ad esempio, ha annunciato RAGE 2, sparatutto fuori di testa co-sviluppato da Avalanche Studios e id Software. I due hanno poi risposto alle domande su The Division 2, la cui uscita è prevista per l'anno fiscale in corso (ovvero prima del 31 marzo 2019) e alle curiosità degli spettatori sull'E3 2018 che si fa sempre più vicino (e i rumor sempre più numerosi).

Se ve lo siete perso, niente paura! Potete rimediare grazie alla replica del Q&A che trovate in cima a questa notizia. La trasmissione, com'è consuetudine, è andata in onda sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi. Si tratta di un requisito indispensabile per poter interagire con gli altri spettatori e con i membri della redazione. In questo modo, inoltre, potrete ricevere una comoda notifica sui vostri dispositivi poco prima dell'inizio delle future dirette, così non rischierete di perdervele!

Vi lasciamo ricordandovi che questo non è stato l'unico Q&A di oggi: Francesco Fossetti ne ha condotto un altro davvero speciale, interamente dedicato a Kingdom Hearts 3, che ha avuto modo di provare in anteprima a Los Angeles. Lo trovate a questo indirizzo!