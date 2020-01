Q&A in diretta su Twitch oggi dalle 16:00, aspettiamo le vostre domande!

Saranno anche finite le feste, ma chi ci segue lo sa che il Canale Twitch di Everyeye.it è sempre al lavoro per offrirvi importanti appuntamenti da seguire in diretta con noi. Naturalmente la giornata di oggi non fa eccezione, per cui tenetevi pronti dalle 16 di questo pomeriggio.

Oggi infatti i protagonisti sarete voi, dato che è in programma una bella sessione di Q&A, Domande e Risposte in diretta con la Redazione. E non potrebbe essere altrimenti, dopo la conferenza di AMD prima e di Sony poi della nottata di ieri direttamente dal palco del CES 2020.

Sony ha infatti svelato l'attesissimo logo di PlayStation 5, ed altre novità di cui vi parleremo, se vi foste persi l'evento di ieri, proprio durante la live di oggi. Ma in generale siamo pronti a rispondere a tutte le vostre domande e curiosità in ambito videoludico in generale. A tal proposito, iniziate pure a scriverle nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la diretta.

Appuntamento dunque alle 16 di oggi pomeriggio. Vi aspettiamo!