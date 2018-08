Q&A Domande e Risposte, Dragon Ball FighterZ e Destiny 2 in diretta su Twitch dalle 16:00

Nella giornata di oggi (martedì 14 agosto), il canale Twitch di Everyeye ospiterà il primo appuntamento settimanale con il Q&A: Domande e Risposte, oltre a due nuove sessioni di live gameplay dedicate a Dragon Ball FighterZ e Destiny 2. Le trasmissioni andranno in onda a partire dalle 16:00.

Si parte alle 16:00 di oggi pomeriggio con una nuova sessione di Q&A: Domande e Risposte in compagnia dei nostri Francesco Fossetti e Alessandro Bruni, occasione in cui potremo rispondere a tutte le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi, sulle ultime novità e sulle notizie più importanti degli ultimi giorni, senza dimenticare i prossimi appuntamenti in vista della GamesCom 2018 di Colonia.

Si prosegue poi alle 17:00 con SchiacciSempre alle prese con Dragon Ball FighterZ, che dopo aver esplorato i personaggi di Goku e Vegeta Base continuerà a mettersi alla prova con il picchiaduro 2D di Arc System Works. Si chiude infine alle 21:00 con una nuova sessione live gameplay di Destiny 2 in compagnia di Giorno Gaming, nell'attesa che il 4 settembre settembre venga pubblicata la nuova espansione I Rinnegati.

Come sempre, vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.

Per anticipare le vostre domande alla redazione in vista del Q&A, sfruttate pure lo spazio riservato ai commenti!