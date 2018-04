Q&A: Domande e Risposte, Fortnite e PUBG in diretta oggi dalle 16:00

Nella giornata di oggi (venerdì 13 aprile), i canali YouTube e Twitch di Everyeye.it ospiteranno una nuova sessione di Q&A: Domande e Risposte e due nuovi livestream gameplay dedicati a Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds. Le dirette andranno in onda a partire dalle 16:00.

Una giornata davvero ricca di appuntamenti con le nostre dirette. Si parte alle 16:00 di oggi pomeriggio con una nuova sessione di Q&A: Domande e Risposte, dove la nostra redazione sarà pronta a soddisfare ogni vostra curiosità sui temi più caldi e attuali (come il nuovo God of War e i giochi che verranno presentati all'E3 2018), senza dimenticare che alla fine della trasmissione regaleremo una copia di Masters of Anima per PlayStation 4.

Si proseguirà poi alle 17:00 con il gameplay in diretta di Fortnite, per poi chiudere alle 21:00 di stasera con un nuovo livestream di Rapid Nade alle prese con PlayerUnknown's Battlegrounds. Se invece volete saperne di più sul nuovo God of War per PS4, vi riproponiamo la replica del Q&A di ieri dedicato alla nuova avventura di Kratos e Atreus.

Le dirette andranno in onda oggi a partire dalle 16:00 sui nostri canali Twitch e YouTube. Come sempre, vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.