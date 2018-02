Q&A: Domande e Risposte in diretta alle ore 16:00 di oggi 20 febbraio

Secondo appuntamento settimanale con ildi: a partire dalledi oggi martedì 20 febbraio la nostra redazione si riunirà in diretta sui nostri canali per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi.

Gli argomenti, come al solito, non mancheranno. La scorsa settimana ha visto il debutto del tanto atteso GDR di Warhorse Studios, Kingdom Come: Deliverance, e delle versioni per Nintendo Switch di Bayonetta e Bayonetta 2. Bandai Namco, intanto, ha rivelato i primi due personaggi aggiuntivi di Dragon Ball FighterZ, Broly e Bardock, e la forma finale di Goku che si prepara ad approdare in Dragon Ball Xenoverse 2.

C'è tanto altro di cui parlare, per cui non esitate a porre le vostre domande: potete farlo in diretta oppure nella sezione commenti qui sotto. Le trasmissione andrà in onda come al solito sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Non dimenticate che la registrazione è fondamentale per fare le domande alla redazione e per interagire con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Vi aspettiamo!