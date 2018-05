Q&A: Domande e Risposte in diretta oggi dalle 16:00

Arriva il primo appuntamento settimanale con il Q&A di Everyeye.it: a partire dalle 16:00 di oggi (martedì 8 maggio), la nostra redazione si riunirà in diretta su Twitch e YouTube per rispondere alle vostre domande sulle ultime novità riguardanti il mondo dei videogiochi.

Considerando tutti gli annunci e le notizie emerse nel corso degli ultimi giorni, le novità di cui parlare non mancheranno. Impossibile non pensare a Red Dead Redemption 2, la nuova produzione Rockstar Games che promette di rivoluzionare ancora una volta i giochi open world, per non parlare dei recenti rumor riguardanti il nuovo Pokemon atteso su Nintendo Switch.

Continuando a parlare di indiscrezioni, si vocifera che Remedy Entertainment si sia messa al lavoro su Quantum Break 2, senza dimenticare che lo studio finlandese si trova impegnato anche su P7, il misterioso progetto che non vediamo l'ora di conoscere più a fondo durante l'E3 2018 di Los Angeles. Ma occhi puntati anche su Destiny 2, con il debutto della nuova espansione La Mente Bellica atteso proprio per la giornata di oggi.

L'appuntamento con il nuovo Q&A di Everyeye.it è previsto per oggi a partire dalle16:00, la trasmissione andrà in onda come di consueto su YouTube e Twitch: vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.