Q&A Domande e Risposte, Injustice 2 e Basette in diretta martedì 9 gennaio

Oggi pomeriggio alle 16:00 torna l'appuntamento con il Q&A di: la redazione si riunirà in diretta su Twitch e YouTube per una nuova sessione di. Il palinsesto odierno si arricchisce anche con le live dicon Schiaccisempre e con la nuova puntata didedicata a un classico dell'era 16-bit...

Gli argomenti di cui parlare certamente non mancano, il 2018 si prospetta davvero ricchissimo per gli appassionati di videogiochi, grazie ai tantissimi titoli in uscita nei prossimi dodici mesi. Aspettiamo le vostre domande nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!

Alle 17:00 spazio a Schiaccisempre che ci mostrerà Incantatrice, nuovo prsonaggio del roster di Injustice 2, infine alle 21:00 spazio a Basette: Retro Rampage, con una puntata interamente dedicata a Maui Mallard in Cold Shadow, il gioco preferito dell'infanzia di Todd...

La trasmissioni andranno in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube. Siete invitati ad iscrivervi al nostro canale Twitch in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community in chat. Non mancate!