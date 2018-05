Q&A Domande e Risposte su Kingdom Hearts 3 in diretta domani 18 maggio alle 15:00

Nella giornata di domani (venerdì 18 maggio) il nostro Francesco Fossetti si collegherà in diretta da Los Angeles per una nuova sessione di Q&A dedicata a Kingdom Hearts 3, titolo che avremo modo di vedere approfonditamente durante l'evento stampa di Square-Enix in corso in queste ore.

Finalmente ci siamo: dopo diversi anni di attesa, finalmente a breve proveremo con mano una versione giocabile di Kingdom Hearts 3, l'attesissimo terzo capitolo della saga in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One. Domani dunque, il nostro Francesco Fossetti vi racconterà le sue impressioni sul gioco, non solo con l'articolo che andrà online allo scadere dell'embargo ma anche rispondendo per l'occasione alle vostre domande su KH3.

La trasmissione andrà in onda sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it a partire dalle 15:00: come al solito, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione è inoltre necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.

Dal momento che Francesco si collegherà da Los Angeles, durante la live potrebbe presentarsi qualche problema di connessione o un calo di qualità dello streaming, ma nulla che possa rovinare la sessione di Domande e Riposte dedicata all'attesissimo Kingdom Hearts 3. Non mancate all'appuntamento!