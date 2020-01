Q&A: Domande e Risposte, Monster Hunter World e tanto altro oggi live su Twitch

Cosa avete da fare questo pomeriggio? Beh, qualsiasi cosa sia, mettetela in stand by: date un'occhiata al palinsesto del Canale Twitch di Everyeye.it e capirete di cosa stiamo parlando. Oggi infatti si comincia alla grande, ed i protagonisti sarete voi, con una ricca sessione di Q&A che non vorrete di certo perdervi.

Anche perché dopo la bomba di Sony che non parteciperà all'E3 2020 neanche quest'anno, siamo sicuri che le domande a riguardo saranno molte. Ma non di solo PS5 vive l'uomo, per cui preparate tutte le curiosità che avete, e iniziate a scrivere le vostre domande sotto i commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la diretta. Si parte alle 16 di oggi pomeriggio.

Alle 17 invece è la volta di Monster Hunter World Iceborne: andiamo insieme a caccia di mostri nelle gelide terre della nuova espansione del gioco? Per arrivare preparati all'appuntamento, date un'occhiata alla nostra recensione di Monster Hunter World Iceborne.

Chiudiamo poi alle 21 con una rilassante sessione di Destiny 2 insieme a Giorno Gaming. Quale modo migliore del resto per finire la giornata, se non quello di sparare a qualsiasi cosa si muova... o quasi?

Ricapitolando:

Martedì 14 gennaio

Ore 16:00 - Q&A Domande e Risposte

Ore 17:00 - Monster Hunter World Iceborne

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming

