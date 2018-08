Q&A: Domande e Risposte, Strange Brigade e Destiny 2 in diretta martedì 28 agosto

Dopo la Gamescom, riprendono le regolari attività del canale Twitch di Everyeye.it: per la giornata odierna abbiamo in programma tre diverse live, tra cui la consueta sessione di Q&A del martedì. Di seguito, dettagli e orari.

Q&A Domande e Risposte (Ore 16:00)

Tommaso "Todd" Montagnoli e Giuseppe Arace sono pronti per rispondere a tutte le vostre domande! Dal gameplay di Cyberpunk 2077 alle novità in arrivo nella prossima stagione, potete porre i vostri quesiti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, troveranno risposta durante la diretta.

Strange Brigade (Ore 17:00)

Todd e Marco Mottura giocano in diretta con Strange Brigade, il nuovo gioco multiplayer co-op di Rebellion, disponibile da oggi nei negozi.

Destiny 2 (Ore 21:00)

Giorno Gaming torna su Destiny 2 in contemporanea con il nuovo aggiornamento che precede il lancio de I Rinnegati!

Tutte le trasmissioni andranno in onda su Twitch a partire dagli orari indicati, vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.