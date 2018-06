Q&A: Domane e Risposte in diretta oggi pomeriggio su Twitch dalle 16:00

Nella giornata di oggi (venerdì 1 giugno) il canale Twitch di Everyeye.it ospiterà la seconda sessione settimanale di Q&A: Domande e Riposte. La nostra redazione si riunirà in diretta dalle 16:00 per discutere con voi delle ultime novità.

Le novità di cui parlare certamente non mancheranno: dall'annuncio di Fallout 76 alla conferma ufficialedi Assassin's Creed Odyssey, passando per il reveal di Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. L'avvicinarsi dell'E3 2018 di Los Angeles, poi, non può che alimentare l'hype di tutti i giocatori in attesa di nuovi annunci e sorprese inaspettate.

L'appuntamento con il Q&A di Everyeye.it è per oggi pomeriggio a partire dalle 16:00. La trasmissione andrà in onda come di consueto su Twitch: vi invitiamo a registrarvi al nostro canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, senza dimenticare che la registrazione è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.

A proposito di E3 2018, ricordiamo che dall'8 al 15 giugno andremo in diretta tutti i giorni da Los Angeles per commentare con voi gli annunci e le novità della fiera.