Q&A, Dragon Ball FighterZ, Apex Legends e The Division 2 in diretta oggi su Twitch

Questo primo martedì di marzo si preannuncia particolarmente ricco per quanto riguarda gli appuntamenti sul canale Twitch di Everyeye con quattro trasmissioni pronte a tenervi compagnia dal primo pomeriggio e fino alla tarda serata.

Alle 16:00 spazio al consueto appuntamento con Domande e Risposte, potete iniziare a porre i vostri quesiti nello spazio qui sotto, i più interessanti troveranno risposta durante la trasmissione. Alle 17:00 spazio a SchiacciSempre con Dragon Ball FighterZ mentre alle 19:00 torna Il Green con uno speciale appuntamento dedicato alle novità di Apex Legends. Alle 21:00 infine Giorno Gaming ci mostra le novità di Warlords of New York, la nuova espansione di Tom Clancy's The Division 2 disponibile da oggi su tutte le piattaforme.

Vi aspettiamo in diretta sul canale Twitch di Everyeye, se non potete seguire gli appuntamenti live vi ricordiamo che tutti gli show sono disiponibili in replica su Everyeye On Demand, i Q&A e Talk Show vengono inoltre pubblicati anche in formato audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.