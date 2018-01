Q&A, Dragon Ball FighterZ e Dark Souls in onda su Twitch e YouTube martedì 30 gennaio

Primo appuntamento della settimana con il Q&A di: oggi a partire dalle 16:00 la redazione sarà in onda in diretta su Twitch e YouTube per una nuova sessione di. Il palinsesto odierno si arricchisce anche con le live di(feat Schiaccisempre) e con il quinto episodio della run di

Gli argomenti di cui parlare certamente non mancano, con le recenti uscite di Monster Hunter World, Dragon Ball FighterZ e Shadow of the Colossus, senza dimenticare il rumor che vorrebbe Microsoft interessata ad acquistare Electronic Arts, Valve e PUBG.

Dragon Ball FighterZ sarà protagonista anche della live delle ore 17:00 con Schiaccisempre, mentre alle 21:00 spazio a Dark Souls: in vista di Dark Souls Remastered, riprendiamo in mano il primo episodio della serie.

La trasmissioni andranno in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube. Siete invitati ad iscrivervi al nostro canale Twitch in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community in chat. Non mancate!