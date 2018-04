Q&A, Dragon Ball FighterZ e Monster Hunter World in diretta martedì 10 aprile

Tornano anche oggi (martedì 10 aprile) gli appuntamenti targati Everyeye Live, iniziando con il primo Q&A della settimana: a partire dalle 16:00 la redazione sarà in diretta su Twitch per diradare tutti i vostri dubbi riguardo il mondo dei videogiochi.

Alle 17:00 spazio invece a Dragon Ball FighterZ con SchiacciSempre mentre alle 21:00 ci attende una nuova battuta di caccia in Monster Hunter World.

Aspettiamo le vostre domande nello spazio commenti qui sotto, vi ricordiamo che le trasmissioni andranno in onda su Twitch, canale al quali siete caldamente invitati ad iscrivervi per ricevere una notifica poco prima dell'inizio delle dirette. La registrazione, inoltre, è fondamentale per interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Vi aspettiamo!