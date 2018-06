Q&A E3 il 12 giugno alle 17:00, commentiamo le novità di Square-Enix, Sony e Ubisoft

All'E3 2018 se ne sono viste delle belle. Nel giro di poche ore si sono svolte le conferenze di tre grandi big, Square Enix, Ubisoft e Sony, e il PC Gaming Show. Le cose di cui parlare sono così tante che non sappiamo neppure da dove cominciare!

Faremo il punto della situazione oggi (martedì 12 giugno) a partire dalle ore 17:00 sul nostro canale Twitch. I nostri inviati vi aspetteranno per una nuova e intensa sessione Q&A durante la quale soddisferanno ogni vostra curiosità riguardo a tutte le novità presentate da Square Enix, Ubisoft, Sony e delle compagnie intervenute durante il PC Gaming Show. Per porre una domanda potete utilizzare il campo dei commenti in basso oppure intervenire direttamente durante la diretta. Ci sarà anche il tempo di parlare delle aspettative relative all'ultima grande big di questa manifestazione: alle ore 18:00 sarà infatti il turno dello showcase di Nintendo!

Durante l'E3 2018 aggiorneremo regolarmente il nostro canale Telegram e la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere l'E3 a 360 gradi. Per tutte le novità e gli aggiornamenti in diretta potete anche seguire i profili Facebook dei nostri inviati a Los Angeles Francesco Fossetti, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Francesco Serino e Alessandro Bruni.

