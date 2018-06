Q&A E3 in diretta da Los Angeles giovedì 14 giugno alle 17:00

La conferenze sono ormai alle spalle, ma l'E3 2018 ha ancora molto da dire! C'è tanto da vedere e da provare nello straripante showfloor del Convention Center di Los Angeles!

In questi giorni i nostri inviati stanno testando con mano gli innumerevoli giochi presenti alla fiera, molti dei quali annunciati durante i recenti briefing. C'è tanto di cui parlare, e alle ore 17:00 di oggi 14 giugno vi aspetteranno al gran completo sul nostro canale Twitch per l'ormai consueto appuntamento Q&A: Domande e Risposte. Per l'occasione soddisferanno tutte le vostre curiosità, quindi sotto con le domande! Potete utilizzare il campo dei commenti qui sotto oppure intervenire durante la diretta. Non mancate, vi aspettiamo!

Nel corso dell'E3 2018 aggiorneremo regolarmente il nostro canale Telegram e la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere l'E3 a 360 gradi.

