I Q&A di Everyeye arrivano anche su Apple Podcast, vi spieghiamo come ascoltarli

Qualche giorno fa, i Q&A di Everyeye - uno dei nostri format più amati e seguiti in assoluto - sono sbarcati sbarcati su Spotify in formato podcast, pronti per essere ascoltati in qualsiasi momento dopo la conclusione delle dirette, che come di consueto vanno in onda sul canale Twitch di Everyeye.

Ebbene, come ben sapete, cerchiamo sempre di migliorarci e ampliare la nostra offerta per andare incontro alle esigenze di tutti, e così abbiamo ben pensato di portare le repliche dei Q&A di Everyeye anche su Apple Podcast, servizio di lungo corso della mela morsicata! Ascoltarli è semplicissimo: non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, scegliere la sessione di domande e risposte di vostro interesse e cliccare sul tasto Play. Al momento trovate online il Q&A del 4 febbraio su PS5, Anthem e Return of the Obra Din e il Q&A del 7 febbraio su Atomic Heart, Half-Life: Alyx e Kingdom Hearts 3, ma lista si allungherà man mano che andranno in onda le prossime puntate.

Oltre che su Spotify e Apple Podcast, le repliche continueranno ad essere caricate dopo la messa in onda originaria anche sul canale YouTube Everyeye on Demand, in questo caso, chiaramente, in formato video. Ci auguriamo d'aver fatto una cosa gradita, e come al solito siamo in attesa delle vostre opinioni, indispensabili per consentirci di crescere e migliorare: cosa ne pensate di questa nuova iniziativa? Fatecelo sapere con un commento!