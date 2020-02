I Q&A di Everyeye arrivano su Spotify come Podcast: ecco come ascoltarli

Tra i nostri format più amati e seguiti ci sono senza dubbio i Q&A, delle sessioni di domande e risposte durante le quali i membri della nostra redazione soddisfano tutte le curiosità della sempre più crescente community di Everyeye.

Gli impegni di tutti i giorni, tuttavia, non permettono a tutti di seguire la trasmissione in diretta sul canale Twitch di Everyeye. Lo sappiamo bene, e da sempre carichiamo le repliche anche sul canale YouTube On Demand per permettere a chiunque di recuperarle in tutta tranquillità.

Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti, e abbiamo deciso di ampliare ulteriormente la nostra offerta per andare incontro alle esigenze di un pubblico ancora più vasto: d'ora in avanti avrete a disposizione anche il podcast dei Q&A di Everyeye su Spotify! Dopo la messa in onda sul canale Twitch di Everyeye, tutte i feed audio delle trasmissioni verranno caricate anche sulla nota piattaforma di streaming musicale, pronte per essere ascoltate in qualsiasi momento ovunque vi troviate, in mobilità e in background.

Il primo podcast del Q&A di Everyeye.it (trasmissione di martedì 4 febbraio) è già disponibile a questo indirizzo: per iniziare non dovete far altro che accedere con il vostro account gratuito di Spotify (non serve l'abbonamento Premium) e cliccare sul pulsante Play. Se non volete perdervi nessun Q&A, vi consigliamo inoltre di cliccare il pulsante Segui, in questo modo sarete sempre aggiornati ogni volta che un nuovo podcast verrà pubblicato. Buon ascolto!



Come sempre, anche in questo caso chiediamo i vostri feedback a riguardo: cosa ne pensate di questa iniziativa? I vostri pareri sono importanti per crescere e migliorare, potete esprimerli liberamente nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.